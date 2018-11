Diesen Freitag öffnet das Weihnachtsdorf „Zauber im Advent“ wieder seine Tore am Hauptplatz.

Am Eislaufplatz können Besucher ihre Runden drehen. Für Kinder zwischen vier und zehn Jahren gibt es sonntags Schnupperkurse. Die Profis sind am 8. Dezember beim Eiskunstschaulaufen zu bestaunen.

Auch dieses Jahr wird es wieder den traditionellen Krampuslauf am 30. November geben. Der Benefizlauf, mit Feuerweihung, findet am ersten Advent wieder statt. Am 6. Dezember besucht der Nikolo den Adventmarkt und bringt Geschenke mit. Die kleinen Besucher erwarten in der heurigen Vorweihnachtszeit außerdem ein Kinderkarussell, eine Backstube, Ponyreiten und eine Weihnachtswerkstatt.

Zahlreiche Bands, Blasmusikgruppen und einige Schul- und Kindergärtenchöre sorgen mit musikalischer Untermalung für feierliche Adventstimmung.