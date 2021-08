Den Auftakt zum „Bunten Stadtfest 2021“ bildet das „Konzert für Wiener Neustadt“, das heuer am Donnerstag, dem 9. September, um 19.30 Uhr stattfindet. Im stimmungsvollen Ambiente bei der Mariensäule am Hauptplatz wird die Innenstadt von den Wiener Neustädter Instrumentalisten unter der Leitung von Dirigent Michael Salamon in eine fantastische Klangwolke gehüllt. Gemeinsam mit Christine David am Klavier unternimmt das Orchester einen musikalischen Streifzug durch die Werke Beethovens, Strauss‘, Schuberts und einigen mehr.

Am 10. und 11. September warten tagsüber Straßenmusiker, Artisten des Circus Pikard, Kinderschminken, ein Bike Parcour der Erlebnisarena St. Corona, eine eigene Kinderbühne mit Besuch von Peter Hase aus dem gleichnamigen Kinofilm und vieles mehr in den Fußgängerzonen. Bei den Kaufleuten der Innenstadt gibt’s spezielle Angebote und Aktionen, zudem wird auch heuer wieder die „Wiener Neustädter Fashion Queen“ gekürt.

Nach einem Auftritt der Lokalmatadoren „Mini & Claus“ findet am Freitagabend das große Highlight des diesjährigen „Bunten Festes“ statt: das „Symphonic Rock History“. Unter der Leitung von Stadtmusikdirektor Raoul Herget und mit Chor und Orchester der Josef Matthias Hauer-Musikschule feiern Arrangeur Christian Kolonovits, Musikproduzent Thomas Rabitsch, Austropop-Star Roman Gregory, Musical-Darstellerin Nazide Aylin, Charts-Stürmer Luke Andrews, Komponist und Sänger David Blabensteiner sowie Produzent Christian Zierhofer das 150-Jahr-Jubiläum der Musikschule mit einer fulminanten Show.

Am Samstagabend gibt es nach einer musikalischen Urlaubsreise in die schönsten Destinationen mit den Musical-Darstellern Robert D. Marx, Julia Plank, Istvan Csiszar, Birgit Scheibenreif und den Stage Stars dann einen zünftigen Frauenpower-Schlager-Showact: Mit dreistimmigem Live-Gesang, Live-Saxofon und schwungvollen Choreografien präsentieren die „Almdoodle Sisters“ ein Repertoire, bei dem Stimmung garantiert ist.

Anlässlich „50 Jahre Städtepartnerschaft Wiener Neustadt – Monheim“ gibt es ab 10. September außerdem eine entsprechende Ausstellung im Museum St. Peter an der Sperr zu sehen, die die besten Bilder, die wichtigsten Urkunden und schönsten Anekdoten zeigt. Eine Delegation aus Monheim rund um Bürgermeister Daniel Zimmermann wird beim „Bunten Stadtfest 2021“ auch zu Gast sein.

Corona-Bestimmungen und Impfbus

Für den Eintritt zu Abendveranstaltungen wird es eine Kontaktdatenerhebung sowie Zutrittsbänder geben – an den Veranstaltungstagen gibt es (im Sinne kürzerer Wartezeiten am Abend) ab 15 Uhr die Möglichkeit, vor dem Alten Rathaus den 3G-Nachweis zu erbringen, sich für den Abend zu registrieren und das Zutrittsband zu erhalten. Ab 17 Uhr erfolgt die Registrierung direkt beim Eingang ins Veranstaltungsgelände rund um die Mariensäule. Das Formular (zu finden unter https://bit.ly/2Y0R991) kann auch vorab ausgedruckt und bereits ausgefüllt mitgebracht werden, um Wartezeiten zu verkürzen. In den Veranstaltungsbereich beim Abendprogramm kann außerdem nur eine begrenzte Besucheranzahl eingelassen werden, es gilt das „first come first serve“-Prinzip.

Im Zuge des „Bunten Stadtfests“ macht darüber hinaus der Impfbus des Landes Niederösterreich in Wiener Neustadt Station. Am Freitag, dem 10. September, hat man von 10 bis 13 Uhr am BORG-Platz in der Fußgängerzone Neunkirchner Straße die Möglichkeit, sich ohne Voranmeldung impfen zu lassen.