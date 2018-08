Bereits zum vierten Mal findet Anfang September das „Bunte Stadtfest“ in der Innenstadt statt. Von Freitag, dem 7. September, bis Sonntag, dem 9. September, erwartet die Besucher auch heuer wieder ein reichhaltiges Programm. Neu in diesem Jahr sind professionelle Straßenmusiker aus aller Welt, die in den Fußgängerzonen, wie der neu gestalteten Wiener Straße, und am Marienmarkt spielen werden. Sie kommen aus Australien, Spanien, Portugal, Italien, Deutschland, Kanada, USA und Österreich. An je drei Standorten pro Fußgängerzone und einem am Marienmarkt wird den ganzen Tag ein buntes Musikprogramm dargeboten. Internationale Solokünstler, Duos und Trios spielen Musik aller Genres.

Beim „Weinplatzl“ am Hauptplatz präsentieren Winzer aus der Umgebung ihre Qualitätsweine und auch für die Kinder gibt es wieder einiges zu entdecken. Feuerwehr und Rotes Kreuz präsentieren sich beim BORG, Hüpfburg und Kinderschminken inklusive. Zusätzlich wird es eine Kinder-Event-Zone geben mit einer Bühne mit Kinder-Musicals, Dance Workshops und vielem mehr.

Geshoppt wird am 7. September

Und auch die Kür zur „Wiener Neustädter Fashion Queen“ wird es wieder geben: Die Teilnehmerinnen bekommen dabei ein Budget von 500 Euro zur Verfügung gestellt und haben dann vier Stunden Zeit, um das perfekte Outfit zu einem vorgegebenen Motto zu finden. Geshoppt wird am 7. September nachmittags. Die Siegerin wird im Rahmen des „Bunten Fests“ am selben Abend auf der Bühne gekürt und erhält als Gewinn 300 Euro in Form von Wiener Neustadt-Gutscheinen und ein Fotoshooting von Foto Steiger.

Wer teilnehmen und Wiener Neustädter „Fashion Queen“ werden möchte, kann sich noch bis 10. August schriftlich unter Angabe von Name, Alter, Anschrift und Telefonnummer unter office@wiener-neustadt.at bewerben. Das Mindestalter für eine Teilnahme ist 18 Jahre.