Caritas lud zu einem Abend voller „Blitzlichter“

Die vielen Krisen in den vergangenen Jahren haben auch ihre Spuren in der Gesellschaft hinterlassen. Eine Organisation, die dabei für viele als Auffangnetz gilt, ist die Caritas. Auch in Wiener Neustadt ist die Hilfsorganisation mit Bildungseinrichtungen und vielen weiteren sozialen Angeboten fest verankert. Im Rahmen eines Caritasabends wurde nicht nur am Podium diskutiert, sondern auch fleißig genetzwerkt.

Unter dem klingenden Namen „Blitzlichter“ stellten sich die Vertreter der einzelnen Bereiche der Caritas vor und erklärten, welche Dienste sie anbieten. Einen ganz besonderen Auftritt hatten dabei Barbara Schwaiger und Beatrice Böhm. Sie sind Interessensvertreterinnen für Menschen mit Behinderung. Und die Funktion erfüllen beide mit viel Stolz, wie Schwaiger betonte: „Das ist das Beste, was mir passiert ist. Und ich glaube, es sind auch alle zufrieden mit uns!“

Verschiedene Bereiche vor den Vorhang geholt

Neben Böhm und Schwaiger durften sich auch alle weiteren Leiterinnen und Leiter der verschiedenen Caritas-Angebote vorstellen. So wurden die Familienhilfe, Sozialberatung Niederösterreich, die Lerncáfes und der Pflege- sowie der Bildungsbereich im Theater Neukloster kurz vor den Vorhang geholt.

Höhepunkt der Veranstaltung war die Podiumsdiskussion mit Kabarettist Gerold Rudle, der Leiterin des Fachausschusses Caritas im Neukloster Regina Pinterits sowie Caritasdirektor Alexander Bodmann. In der von NÖN-Redakteur Philipp Grabner geleiteten Diskussion ging man einmal mehr auf die verschiedenen Angebote der Caritas, aber auch deren Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer ein. „Wenn nicht alle Player so gut zusammenarbeiten würden, dann würde das so nicht funktionieren“, betonte Bodmann.

Mehr Solidarität innerhalb der Gesellschaft

Durchaus kritische Worte fand Kabarettist Gerold Rudle - er engagiert sich immer wieder für Projekte der Caritas - im Hinblick auf politische Akteure in Österreich. Der 500 Euro-Klimabonus war in seinen Augen sinnfrei und nicht nachhaltig. „Wozu brauche ich einen 500 Euro-Klimabonus“, wenn andere nicht mehr wüssten, wie sie ihre Energiekosten bezahlen sollen, ging er mit der Bundespolitik hart ins Gericht. Auch die Entwicklung der Gesellschaft sieht er seit Corona als problematisch an: „Jeder denkt nur noch an sich, es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass ich jemandem helfe, wenn er Hilfe braucht. Und wenn er keine braucht, dann habe ich einfach eine Gaudi mit ihm.“

Regina Pinterits, sie ist die Leiterin des Fachausschusses Caritas im Neukloster, sprach wiederum über den Beginn der Caritassprechstunde in Wiener Neustadt. „Vor zwölf bis 13 Jahren haben wir gestartet und schnell gemerkt, dass es mehr als nur Gespräche braucht“, erzählte sie. So entstand auch die Lebensmittelausgabe der Caritas, die mittlerweile über 140 Personen in Anspruch nehmen, darunter auch viele Flüchtlinge. Ein spezielles Angebot gebe es zudem für Frauen, die des Krieges wegen aus der Ukraine flüchten mussten: „Sie können einmal im Monat ein Entlastungsgespräch in Anspruch nehmen“, so Pinterits.

Krisen haben Spuren hinterlassen

Die Spuren der Krisen - Corona, Krieg, Teuerung - seien bei der Caritas deutlich spürbar, wie auch Caritasdirektor Alexander Bodmann bestätigte. „Wir haben bei unseren Klienten der Sozialberatung eine Umfrage durchgeführt. 70 Prozent gaben an, dass sie nie gedacht hätten, dieses Angebot in Anspruch nehmen zu müssen“, sprach er vor allem die Thematik Teuerung an, die die Menschen derzeit vorrangig beschäftige. Auch er fordert die Politik dazu auf, nachhaltige Lösungen für von Armut betroffene Menschen zu finden, denn „zwei Prozent der Bevölkerung in Österreich leben in Armut“, so Bodmann.

Der Caritasabend sollte aber auch der Vernetzung dienen. So gab es verschiedenste Infostände über die Angebote der Hilfsorganisation. Für Speis und Trank sorgten zudem die Jugendlichen aus einer der Caritas-Schulen.

Wer künftig zu den vielen ehrenamtlichen Helfern der Caritas gehören möchte, der kann sich auf der Plattform fuereinand.at anmelden. Hier kann man sich auch einen Überblick aller Angebote schaffen.

