Charity-Aktion: Brennholz für warmen Winter

Die Benefiz-Aktion „Holz mit Herz“ vom gleichnamigen Verein geht in die dritte Saison: Auch heuer wird im Winter Brennholz an jene Menschen verteilt, die sich das Heizen nicht mehr leisten können.

Im Vorjahr wurden vom Verein 60 Tonnen Brennmaterial ausgegeben. „Wir rechnen damit, dass es aufgrund der derzeitigen Situation heuer mehr Anfragen geben wird. Ich habe jedenfalls schon einige Anrufe von Neukunden bekommen“, so Vereins-Obmann und ÖVP-Gemeinderat Robert Pfisterer.

Für die heurige Wintersaison rechnet er damit, dass rund 35.000 Euro aufgewendet werden müssen. Unter anderem will man das mit einem Charity Konzert am 12. November in den Kasematten schaffen. Unter dem Motto „Wir heizen euch ein, damit andere einheizen können“ werden unter anderem „Alle Achtung“ und „Mini & Claus“ auftreten!

Die Karte für den guten Zweck kostet 99 Euro, im Preis sind ausgewählte antialkoholische Getränke, Bier und Spritzer bis 22 Uhr inkludiert. Ein VIP-Tisch für sechs Personen kostet 749 Euro, darin sind zusätzlich ausgewählte Qualitätsweine inkludiert, sowie ein fixer Stehtisch näher am Geschehen.

Karten gibt es unter anderem auf www.jetticket.at.

