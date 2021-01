Von 11. - 22. Jänner 2021 werden im gesamten Stadtgebiet Wiener Neustadt, im Rahmen der Biotonnenabfuhr, alle Christbäume kostenlos abgeholt. Der jeweilige Termin ist im Müllabfuhrkalender für 2021, in der Abfuhr-APP oder im Internet unter www.wiener-neustadt.at/abfall ersichtlich.

Wichtig: Es wird ersucht, die Christbäume am Abholtag ab 6 Uhr vollständig abgeräumt bereitzustellen. Größere Bäume (ab 2 Meter) müssen halbiert werden, damit das Trommelfahrzeug den Christbaum aufnehmen kann.

Die gesammelten Christbäume werden in der Abfallbehandlungsanlage am Standort Heideansiedlung einer Kompostierung zugeführt und zu wertvoller Komposterde verarbeitet, die wiederum in der Abfallbehandlungsanlage gekauft werden kann.

Weitere Informationen unter 0 26 22 / 373 - 666 oder per E-Mail an abfall@wnsks.at.