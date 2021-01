Nach dem Corona-Cluster im Traude Dierdorf Stadtheim im Herbst gibt es jetzt auch im "Pflege- und Betreuungszentrum Wiener Neustadt", dem Landespflegeheim in der Neudörfler Straße, einen Corona-Cluster. Wie das Büro von SPÖ-Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger Ludwig bestätigt, gibt es dort derzeit 28 positiv getestete Bewohner sowie 10 positiv getestete Mitarbeiter. Gemeinsam mit einer Hygiene-Spezialistin aus dem Landesklinikum werden derzeit Maßnahmen im Heim evaluiert, heißt es. Unter anderem werden jetzt auch tägliche Coronatests angeboten, auch über ein Besuchsverbot in Teilen des Heims wird nachgedacht, so ein Sprecher der Landesrätin.