Laut Polizei hatten sich rund 2.500 Corona-Demonstranten am Mittwochnachmittag am Wiener Neustädter Hauptplatz eingefunden. Zwar wurde einigermaßen Abstand gehalten, Masken waren bei den Teilnehmern aus ganz Österreich (und laut Polizei auch aus Deutschland) aber so gut wie keine zu sehen. Unter anderem gab es Parolen gegen die Bundesregierung und die Corona-Maßnahmen, ehe man sich für einen Marsch in Bewegung setzte.

Gegen 16.30 Uhr war der mehr als zwei Kilometer lange Marsch bereits zurückgelegt, einige Teilnehmer standen jedoch noch in Gruppen zusammen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager wurden drei Personen festgenommen, dazu gab es 30 Anzeigen wegen Verstößen gegen die Covid-Maßnahmen. Die Demo sei grundsätzlich friedlich verlaufen, allerdings hätte es unter den Teilnehmern auch Extremisten und Radikale gegeben, so die Polizei.

Die Corona-Zahlen steigen in der Stadt unterdessen wieder an: Noch vor Weihnachten waren es 56 aktive Coronainfizierte gewesen, aktuell liegt die Zahl wieder bei 124 positiv getesteten Personen. Im Landespflegeheim in der Neudörfler Straße gibt es derzeit einen Cluster.

Ein "Corona-Spaziergang" fand am Mittwoch in Amstetten statt, auch in St. Pölten wurde demonstriert:

Rund 500 Teilnehmer Amstetten: „Spaziergang“ gegen Coronamaßnahmen