Schätzungsweise 300 Corona-Demonstranten hatten sich am Mittwochnachmittag am Wiener Neustädter Hauptplatz eingefunden. Zwar wurde einigermaßen Abstand gehalten, Masken waren bei den Teilnehmern aber so gut wie keine zu sehen. Unter anderem gab es Parolen gegen die Bundesregierung und Corona-Maßnahmen, ehe man sich für einen einen Marsch in Bewegung setzte. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Die Corona-Zahlen steigen in der Stadt unterdessen wieder an: Noch vor Weihnachten waren es 56 aktive Coronainfizierte gewesen, aktuell liegt die Zahl wieder bei 124 positiv getesteten Personen. Im Landespflegeheim in der Neudörfler Straße gibt es derzeit einen Cluster.