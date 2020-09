Am Wochenende fanden auch in Wiener Neustadt „Corona-Kontrollen“ statt. Polizei und Magistrat nahmen sämtliche Herrengasssen-Lokale unter die Lupe, dazu kamen sechs weitere Lokale im Stadtgebiet.

Das Ergebnis: In der Herrengasse kam es laut Magistrat zu keinen Beanstandungen. In den sechs anderen Lokalen wurde in vier Fällen die Abstandsregel verletzt, hier wird jetzt der Sachverhalt überprüft, Anzeigen sind möglich. Definitiv Strafen wird es für drei Lokale geben, wo geraucht wurde.