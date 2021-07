Freilich ist es nur eine Momentaufnahme, aber die ist äußerst erfreulich: Die 7-Tages-Inzidenz für die Stadt Wiener Neustadt (51.518 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitzer) liegt derzeit bei 0,0. Dabei war die Allzeit Getreue vor exakt vier Monaten der Corona-Hotspot von Österreich gewesen. Am 8. März gab es mit 563 den bisher höchsten Wert in der 7-Tages-Inzidenz, das Gesundheitsministerium ordnete für die Stadt deswegen wochenlange Ausreisetests an.

Aktuell sind dem Magistrat zwei infizierte Personen aus der Stadt gemeldet. Bisher gab es 3.902 bestätigte Fälle, 88 Todesopfer sind in Verbindung mit dem Coronavirus zu beklagen.