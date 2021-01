Die Zahl der Coronainfizierten in Wiener Neustadt steigt wieder: Mit Stand Sonntag, 3. Jänner, sind 94 Personen aktiv positiv. Damit sind die Zahlen in den letzten Tagen wieder angestiegen, noch vor Weihnachten war die Zahl auf 56 heruntergegangen. Bisher sind rund 1.600 Menschen in Wiener Neustadt positiv auf das Virus getestet worden.