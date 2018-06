Seit Monaten laufen die Vorbereitungen für das Volkskulturfestival „aufhOHRchen“ auf Hochtouren: Vom Schulkind, das gemeinsam mit seinen Lehrern in Workshops neue Lieder und Tänze erlernt, über die Musikanten und Sänger, die viele Stunden für ihre Auftritte proben, die Gastronomen, die ihre Lokale am Samstagabend als Bühne für gelebte Volksmusik zur Verfügung stellen bis hin zur lokalen Wirtschaft, die ihre Auslagen „musikalisch“ dekorieren – alle helfen mit und horchen auf.

"Es sorgt beim Publikum für offene Augen und Ohren"

Am Donnerstag, dem 14. Juni ist es endlich soweit: An die 1.000 Musikanten werden Wiener Neustadt bis zum 17. Juni in eine einzigartige Klangwolke hüllen. In enger Zusammenarbeit mit der Stadt gestaltet die Volkskultur NÖ in 32 Teilveranstaltungen mit 100 Musikensembles ein abwechslungsreiches Kulturprogramm, das für jedes Alter und jeden Geschmack etwas bieten soll.

„Wo immer ,aufhOHRchen‘ Station macht, sorgt es beim Publikum für offene Augen und Ohren“, ist Dorli Draxler, Festivalleiterin und Geschäftsführerin der Volkskultur, vom Erfolg des Festivals überzeugt. „Kultur ist ein wesentlicher Faktor für Lebensqualität und das Wohlbefinden in der Region“, freut sich ÖVP-Bürgermeister Klaus Schneeberger. Im Mittelpunkt des Festivals steht der Dialog – zwischen Stadt und Land, Profis und Laien, Jung und Alt, Tradition und Moderne. Mehr Informationen gibt es unter: www.volkskulturnoe.at.