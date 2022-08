Das Rote Kreuz lädt zum 7. Blaulichttag

Zwei Jahre musste eine Zwangspause eingelegt werden, nun steckt man mitten in den Vorbereitungen: Das Rote Kreuz Wiener Neustadt lädt zum 7. Blaulicht-Tag am Samstag, 10. September von 10 bis 18 Uhr auf dem Festplatz der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt.

Bei freiem Eintritt präsentieren sich neben dem Roten Kreuz auch das Bundesheer (das dankenswerter Weise das Gelände zur Verfügung stellt), die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt sowie die Polizei inklusive Einsatzkommando Cobra. Auch viele weitere Organisationen haben bereits ihre Teilnahme angekündigt – etwa die Flughafenfeuerwehr des Vienna City Airports mit einem Flugfeldlöschfahrzeug, die Justizwache Wien-Josefstadt, die Höhlenrettung oder den ÖAMTC samt Notarzthubschrauber der Christophorus Flugrettung.

Hautnah die Arbeit der Blaulichtorganisationen wird man zudem bei zahlreichen, zum Teil spektakulären, Vorführungen verfolgen können – hier ist Gaffen ausnahmsweise ausdrücklich erlaubt und sogar erwünscht.

Ein großer Kinderbereich mit Hüpfburgen und Mitmachstationen rundet das Programm ebenso ab wie die Möglichkeit, Wiener Neustadt aus luftiger Höhe bei einem Hubschrauberrundflug zu bestaunen. Für das leibliche Wohl lädt ein großes Festzelt mit Speis und Trank zum Verweilen auf dem Blaulicht-Tag ein.

„Wir sind zuversichtlich, nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause den Blaulicht-Tag 2022 wieder nutzen zu können, um das schlagkräftige Leistungsspektrum des Roten Kreuzes und der befreundeten Organisationen zu präsentieren. Damit holen wir auch die Kolleginnen und Kollegen vor den Vorhang, die sich für die Bevölkerung in unterschiedlichster Form engagieren“, so Rotkreuz-Bezirksstellenleiter Stefan Koppensteiner.

Nähere Informationen unter www.blaulicht-tag.at.

