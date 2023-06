Defekter Fernseher könnte Brand bei Schiebel ausgelöst haben

Für den am Sonntag in einem Besprechungsraum der Firma Schiebel in Wiener Neustadt ausgebrochenen Brand gibt es zwei mögliche Quellen. Den Ermittlungen zufolge kämen ein defekter Fernseher oder ein darunter befindlicher Subwoofer als Auslöser in Betracht, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Donnerstag auf APA-Anfrage mit. Der entstandene Schaden belaufe sich auf einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag. Das Unternehmen stellt Drohnen und Minensuchgeräte her.

Aufgrund der Flammen war am Sonntag die höchste Alarmstufe (B4) ausgelöst worden. Mehrere Atemschutztrupps und zahlreiche Gerätschaften der Feuerwehr waren bei den Löscharbeiten im Einsatz. Am frühen Abend wurde "Brand aus" gegeben.