Der Firmenlauf-Countdown läuft!

Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Der 21. Österreichische Sparkasse Firmenlauf wirft seine Schatten voraus und es wird auch im Jahr 2022 wieder ein großes Lauffest. Diesmal am Vorabend zum Stadtfest in Wiener Neustadt. Die Veranstalter freuen sich auf viele Teams, die sich auf die 4,5 km lange und ebene Laufstrecke machen. Start und Ziel sind auch heuer wieder vor dem Alten Rathaus und die legendäre Laufparty mit "Mini & Claus" und der Siegerehrung geht am Hauptplatz rund um den Marienmarkt über die Bühne.

Die Anmeldung läuft und ist noch bis 2. September 2022 – 00.00 Uhr geöffnet. Einfach www.firmenlauf.at anklicken und zur Anmeldeseite weiterleiten lassen. Gelaufen wird in 3-er oder 6-er Teams – sowohl beim Laufen als auch beim Walken. Anmelden können sich Teams aus kleinen, mittleren und großen Unternehmen

ebenso wie Teams aus Institutionen, Vereinen oder heuer mit einer eigenen Wertung auch Gemeindeteams!

Wichtige Facts:

Startgeld:

3-er Team EUR 78,00

6-er Team EUR 156,00

NEU in 2022:

Startnummernausgabe:

Die Veranstalter des Sparkasse Firmenlaufs freuen sich sehr, dass sie heuer mit XXL Sports in der Merkurcity in der Stadionstraße in Wiener Neustadt einen neuen, kompetenten Partner für die

Abwicklung der Startnummern-Ausgabe gefunden haben.

Abholung Starterbags & Startnummern:

Dienstag, 6. Sept. 12 – 19 Uhr

Mittwoch, 7. Sept. 10 – 17 Uhr

