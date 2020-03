Der Kulturbetrieb in der Stadt ist vorläufig zum Stillstand gekommen: Alle Veranstaltungen für die kommenden Wochen wurden abgesagt. Ein Überblick:

Stadttheater: Alle Veranstaltungen bis 2. April wurden abgesagt. Für Werner Brix gibt es mit dem 18. September bereits einen Ersatztermin, für alle anderen Veranstaltungen wird versucht, einen Ersatztermin zu finden. Die Tickets behalten die Gültigkeit, sie können auch dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.

Arena Nova: Die Nockis wurden auf 18. Juni verschoben, Pippi Langstrumpf auf 28. Dezember, das X-Trial World Championship auf 14. November, die Mönche des Shaolin Kung-Fu auf 11. April und „Dinosaurier – im Land der Giganten“ auf 24. und 25. Oktober.

Kasematten: Alle Veranstaltungen des Festivals „Bloody Crown“ der Wortwiege wurden bis zumindest 3. April unterbrochen, die bis dahin geplanten Vorstellungen wurden auf unbekannte Zeit verschoben. Bei verschobenen Veranstaltungen behalten die Karten ihre Gültigkeit.

Sparkassensaal: Der Feuerwehrball, der am 21. März hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt. Ebenso die Frühlingssoiree, die für 30. April geplant war.

Bösendorfer & More: Die April-Termine der „Bösendorfer“-Veranstaltungsreihe in den Kasematten werden verschoben, indem sie am Ende der Reihe im Mai 2021 gespielt werden.

Museum: Die für 25. März geplante Öffnung der Kasematten und des Museums St. Peter an der Sperr für die Hauptnutzung wird auf nach Ostern verschoben.

Stadtführungen: Die täglichen Stadtvermittlungen, die ebenfalls mit 25. März begonnen hätten, werden ebenfalls auf nach Ostern verschoben.

Ostermarkt: Der „Ostermarkt am Dom“, der am 3. und 4. April hätte stattfinden sollen, wurde abgesagt.