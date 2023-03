Die Grünen laden wieder zur Radbörse am Hauptplatz

Die Wiener Neustädter Grünen veranstalten am Samstag, dem 25. März wieder ihre Fahrradbörse am Hauptplatz.

Von 9 bis 10 Uhr können Fahrräder, die nicht mehr gebraucht werden, vorbei gebracht werden. Der Verkauf findet von 10 bis 13 Uhr statt. „Wir hoffen, dass viele Fahrräder die BesitzerInnen wechseln und weiter Freude bereiten“, heißt es bei den Grünen.

Für alle Käufer gibt es einen Gutschein für Pommes bei der Würstlboutique Wilczek. Das Fachgeschäft Alvocycle (Neunkirchner Straße) steht für kleinere Reparaturen parat - und die Radanhängerzentrale von Karl Zauner ist auch wieder mit dabei.

Neu in diesem Jahr ist das Neustädter Geschäft Powerpedals: „Besonders freut uns, dass die Radbörse mit Powerpedals, der ersten Adresse in Wiener Neustadt für Lastenräder, einen neuen Partner bekommt“, sagt Grünen-Stadträtin Selina Prünster: „Mit diesem Zusatzangebot wird die Radbörse 2023 größer und der Besuch in der Innenstadt noch interessanter.“

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.