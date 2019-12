Der Ärger an der HLW ist groß: Unbekannte Täter stahlen beim Schulball Anfang Dezember im Sparkassensaal die Schulball-Losung – immerhin mehrere tausend Euro. Das Geld wurde in einer Handtasche aufbewahrt und noch im Laufe des Abends gestohlen – von dem Geld fehlt bisher jede Spur. Ob es sich bei dem Coup um einen Zufallstreffer oder einen Dieb mit Insider-Informationen gehandelt hat, ist nicht bekannt. Auf das Ärgernis angesprochen bestätigt Direktor Hannes Komuczky den Vorfall. Man habe die Polizei eingeschalten und Anzeige erstattet.

„Wir haben dem oder den Tätern auch die Möglichkeit gegeben, das Geld anonym zurückzugeben – leider ohne Erfolg“, so der Direktor. Der Schock sitzt auch beim betroffenen Ballkomitee tief – immerhin sollten mit dem Geld Kosten der Veranstaltung gedeckt werden. Direktor Harald Komucky kündigte im NÖN-Gespräch eine interne Lösung an, wollte diese aber nicht näher ausführen. Gegenüber der NÖN wollte man sich seitens des Ballkomitees nicht äußern.

Der Fall erinnert an die Bezefiz-Veranstaltung „Charity for Animals“ im SUB. Auch dort wurden die Einnahmen des Abends von einem Unbekannten gestohlen. Die erbeutete Handtasche wurde neben der B17 bei Ternitz gefunden – allerdings ohne das Geld.