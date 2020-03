Es ist Montagmorgen und im Bundesgymnasium Zehnergasse scheint die Welt still zu stehen: Keine Schüler sind in den Klassen und auch am Gang ist es ruhig. Nur im ersten Stock hört man Direktor Werner Schwarz sprechen. Mit einer täglichen Videobotschaft wendet er sich an seine 1.200 Schüler. Er will sie informieren und ihnen Sicherheit geben, dass trotz Schulschließung der Unterricht weiterhin reibungslos abläuft – nur eben digital.

„Wir erreichen alle unsere Schüler über ihre E-Mail-Accounts und wir haben alle Lernplattformen eingerichtet“, erklärt Schwarz im NÖN-Gespräch. Kommuniziert wird auf drei Wegen: Mit der täglichen Videobotschaft, einem Newsletter (beide sind auf der Schulwebsite abrufbar) und mit den E-Mail-Adressen und der Lernplattform Moodle. „Die Klassenvorstände kommunizieren und koordinieren alles über die E-Mail-Adressen. Dort wollen wir den Schülern auch eine Lernstruktur weitergeben. Die Arbeitsaufgaben finden die Schüler dann auf Moodle. Dort können sie alles hochladen und bekommen eine Bewertung“, so der Direktor.

Digitales Lernen bringt auch Vorteile

In der Schule tagt nur ein Journaldienst, der aus einer EDV-, Administratoren- und einer Lehrergruppe besteht. Dass es seit Montag keinen Präsenz-unterricht mehr gibt, haben die Zehnergassen-Schüler sehr gut aufgenommen. „Ich bin unglaublich stolz auf die Rücksichtnahme und die Professionalität unserer Schüler. Die Qualität des selbstorganisierten Lernens ist sehr zeitökonomisch und individuell. Diese Vorteile müssen sie jetzt leben“, sagt Schwarz.

Geringe Nachfrage bei Betreuungsangebot

Auch im BG Babenbergerring sowie im BRG Gröhrmühlgasse ist man auf die Umstellung vorbereitet. „Unsere Oberstufenklassen sind alle Laptop-Klassen und haben schon während des regulären Unterrichts mit Moodle und Microsoft Teams gearbeitet. Wir sind alle bestens ausgerüstet“, betont Maria Kornfeld, Direktorin am BG Babenbergerring. Die Lehrkräfte laden vorerst immer für eine Woche Arbeitsaufträge hoch, die dann von den Schülern bearbeitet werden können. Auch in der Unterstufe sei das digitale Lernen kein Problem. Eine große Nachfrage für die Betreuung von Kindern, die nicht zuhause bleiben können, gibt es derzeit nicht. Im BG Babenbergerring wurden am Montag lediglich drei Kinder in die Schule gebracht. Würde sich die Nachfrage ändern, wäre man aber auch hier vorbereitet, so Kornfeld.

Im BRG Gröhrmühlgasse sind es ebenfalls nur vereinzelt Kinder, die zur Betreuung gebracht wurden. Direktor Günther Hofmann rechnet aber damit, dass die Anzahl der Kinder mit den Wochen steigen könnte. Er versichert aber: „Wir haben einen Betreuungspuffer. Jedes Kind, das betreut werden muss, kann auch von den Eltern zu uns gebracht werden.“ Neben Moodle greifen die Gröhrmühlgasse-Schüler klassenintern auch auf andere Kommunikationsmittel zurück, wie Hofmann im NÖN-Gespräch erzählt. Eine Klasse würde zum Beispiel den Messaging-Dienst Telegram benutzen, um sich im Französisch-Unterricht austauschen zu können. In Mathematik könne man aus einem Fundus aus alten Maturabeispielen schöpfen.

Einen sehr gut funktionierenden Digitalunterricht gibt es auch in der HTL. „Wir sind als technische Schule sehr gut vernetzt“, sagt Direktorin Ute Hammel. Angelehnt an die ursprünglich stattfindenden Stunden werden auf Moodle und Letho Arbeitsaufträge für die Schüler hochgeladen. „Das funktioniert sehr gut“, so Hammel.

In den Pflichtschulen gibt es für alle Kinder, die nicht zuhause bleiben können, ebenfalls ein Betreuungsangebot. Laut NÖN-Informationen sind aber auch in den einzelnen Volksschulen nur eine Handvoll an Kindern vor Ort.