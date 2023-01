Disco-Hits statt Metal in der Brodtischgasse

Werbung

Dem Lokal in der Brodtischgasse 16 steht ein Paradigmenwechsel bevor: Seit 2013 gibt es dort die „Metal‘s Rockbar“, wo härtere Töne angeschlagen werden. Jahrelang wurde die Bar von Alexandra Süssenbeck geführt, ehe im November 2011 zugesperrt wurde. Ingo Hold sperrte die „Metal‘s Rockbar“ im Februar 2022 wieder auf, knapp ein Jahr später hat er sie wieder abgegeben.

Thomas Schmid und Patrick Stauffer haben das Lokal übernommen. Das Duo führt bereits den „Chameleon Club“ (ehemals Club Estate in der Breitenauer Siedlung). „Wir wollen vor allem den über 40-Jährigen in der Region ein Lokal zum Fortgehen bieten, da gibt es ja nicht sehr viel“, erklärt Thomas Schmid im Gespräch mit der NÖN. Und so soll es statt hartem Metal in Zukunft Disco-Hits und Hitparadenklassiker in der Brodtischgasse geben. Das Lokal wird derzeit einer sanften Renovierung unterzogen, „ein bisschen ausmalen und umgestalten, sonst ist es eigentlich in einem guten Zustand“, so Thomas Schmidt.

Bereits am 13. Jänner soll der „Generation X-Club“, jeweils Donnerstag bis Samstag, eröffnet werden.

