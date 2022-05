Dritter Behandlungsraum in Betrieb: "MedAustron" nun komplett

Werbung 10 % Rabatt auf Tickets Anzeige Aquaphonix –The Next Dimension: Größte 3D Wasser-Lasershow lädt ein

Das bot Anlass, gemeinsam mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und heimischen wie internationalen Partnern, die Gesamtfertigstellung zu würdigen und gleichzeitig einen Blick auf das »next level« der Krebstherapie zu werfen.

Vier Themenblöcke waren vor rund 200 Gästen in den Kasematten Wiener Neustadt jenen Faktoren gewidmet, die Erfolgszutaten für die Weiterentwicklung darstellen: eine (r)evolutionäre Therapie, kontinuierliche Forschung, institutions- und länderübergreifende Zusammenarbeit und Rahmenbedingungen, in denen all dies auch ermöglicht wird.

„MedAustron ist ein Hoffnungsprojekt, das Menschen hilft, wieder Lebensqualität zu erlangen, und wir sind stolz, ein international bedeutendes Zentrum wie dieses in Niederösterreich zu haben“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Und weiter: „Die Forschung war lange Zeit ein weißer Fleck in Niederösterreich, aber mittlerweile haben wir eine starke Wissenschaftsachse mit Institutionen wie zum Beispiel der Karl Landsteiner Universität, dem IST Austria oder MedAustron. Wir sehen es auch als politischen Auftrag, die Wissenschaft den Menschen nahe zu bringen, denn schließlich sind sie die Nutznießer der Forschungsaktivitäten.“

Der neue Behandlungsraum ist der dritte und letzte, der in Betrieb genommen wurde. Er verfügt im Vergleich zu den bisher verfügbaren eine sogenannte Gantry und damit die Möglichkeit, den Protonenstrahl aus unterschiedlichen Winkeln auf Tumore zu lenken.

