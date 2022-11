Drogenlenker flüchtete mit Auto auf Bahngleisen

Spektakuläre Szenen spielten sich am Freitagnachmittag in Wiener Neustadt ab: Die Polizei wollte bei der Kreuzung Neunkirchner Straße/Maria Theresien-Ring einen Autofahrer wegen seines auffälligen Fahrverhaltens stoppen. Beim Versuch, das Fahrzeug mit Blaulicht anzuhalten, beschleunigte der Lenker plötzlich und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit die Neunkirchener Straße in Richtung Süden, ehe der Lenker rechts in die Kammanngasse einbog. Infolge fuhr der Mann auf das dortige Bahngelände. Da es sich bei dem Gelände um eine Sackgasse handelte, entschloss sich der Lenker seine Flucht auf den Gleiskörper fortzusetze, allerdings blieb sein Auto nach nur wenigen Metern blieb auf den Gleiskörpern hängen.

Der 19-jährige Lenker aus dem Bezirk Neunkirchen konnte von der Polizei angehalten werden. Bei der Fahrzeug-Durchsuchung wurden geringe Mengen an Suchtgift und Suchtgiftutensilien entdeckt. Eine Untersuchung durch den Amtsarzt verweigerte er. Dem Burschen wurde daraufhin der Führerschien abgenommen, dazu wurde er angezeigt. Der Bahnverkehr auf der Zugstrecke musste im Zeitraum von 16.45 Uhr bis 18.55 Uhr zum Teil eingestellt werden.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.