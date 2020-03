"Bloody Crown" - so lautet das Motto der Spielzeit, die den Beginn des neuen Theaterfestivals "Europa in Szene" markiert. Laut Programmheft gelangte "König Johann" bisher erst einmal in Österreich zur Aufführung (1970 am Wiener Volkstheater mit Helmut Qualtinger in der Titelrolle). Zitiert wird auch George Orwell, den das Stück 1942 beeindruckte "mit seinen Intrigen, Doppelspielen, Nichtangriffspakten, Kollaborateuren". Ein Königsdrama zumal mit Ortsbezug – hat doch das Lösegeld von Richard Löwenherz, einem Bruder Johanns, die Gründung der Stadt ermöglicht, und taucht sein Widersacher, der Herzog von Österreich, selbst im Stück auf.

In Wiener Neustadt also findet das von der Maschinerie der wüsten Machtpolitik bestimmte Geschehen in einem nüchternen Kellerschlauch statt, durch dessen Mitte ein ansteigender Laufsteg Richtung apsisartiger Bühne mit einem sich aufbäumenden Pferd führt (Bühnenbild: Andreas Lungenschmid). Das Publikum ist in zwei Sitzreihen an den Seitenwänden platziert. Mit großem dramatischen Impetus führt der blutrünstige Handlungsbogen wie in einer Endlos-TV-Serie durchaus bildstark, manchmal auch plakativ und mit unübersehbar aktuellen Bezügen von einem Machtkampf in den nächsten und von einer Katastrophe in die nächste.

Damit die Sache nicht allzu sehr im Pathos versinkt, kommen auch reichlich burleske Elemente zum Einsatz. Da amüsiert Julian Waldner in mehrfacher Rolle u.a. als kindischer Infant Arthur oder als Bote, Isabella Wolf gibt den schwulen Kardinal von Mailand als Reserve-Christus, Petra Staduan singt als zurückgewiesene Blanka ihren Kummer ins Mikrofon, der österreichische Herzog Leopold erscheint als sauf- und fresssüchtiger Dodel mit grüner Krickerlhaube (Nina C. Gabriel überzeugt auch als Eleonore), Horst Schily als impulsiv-grimmiger Johann darf auch einmal den Stinkefinger zeigen. Seinen verbissenen Gegenspieler Philipp verkörpert Jens Ole Schmieder, Niko Lukic ist der alerte Bastard, der auf Vernunft setzt und damit scheitert.

Das Konzept der "wortwiege" beinhaltet auch den Aufführungen vorangehende Dialogveranstaltungen im "Salon Royal", ebenfalls ein Kellerraum. Zum Auftakt war der Philosoph Franz Schuh zu Gast und sprach mit Krassnigg u.a. über die Macht und die ihr "naturgemäße Verlogenheit" sowie über das "Scheingewerbe" des Theaters. Im Hintergrund dieses Raums ragt eine Installation aus Bildern und Rahmen empor: laut Krassnigg ein Symbol für den "Scheiterhaufen der Kultur". Doch die Feuergefahr blieb an diesem Abend mangels Funkenflugs eher gering.