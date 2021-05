Pünktlich zum heutigen Ende des Lockdowns präsentiert das Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt eine innovative Neuerung: In Zusammenarbeit mit der Firma „Fluxguide Ausstellungssysteme“ wurde die App „Museum Wiener Neustadt“ als digitaler Begleiter beim Ausstellungsbesuch entwickelt – die historischen, kindgerecht dargestellten Figuren Kaiser Maximilian I. und die Wirtin „Elli“ führen dabei in einer Audiotour durch die Dauerausstellung „neuSTADT erzählen“, geben wissenswerte Hintergrund- und Zusatzinformationen.

Darüber hinaus können sich Groß und Klein in einem Wissensgame durch die Ausstellung rätseln. Dieses bietet drei Schwierigkeitsgrade und ist damit sowohl für Geschichte-Profis als auch für Familien mit Kindern geeignet. Im Rahmen des Wissensgames gilt es, möglichst viele Federn zu sammeln – am Ende wartet eine Überraschung an der Museums-Kassa.

„Als Kulturstadtrat freue ich mich sehr über den Start der Museums-App, die einen ganz wesentlichen Schritt in Sachen Innovation, Digitalisierung und zeitgemäße Kulturvermittlung darstellt. Mittels Audio- und Multimedia-Guide sowie avatar-basiertem Storytelling in Form von historischen Figuren ermöglichen wir den Besucherinnen und Besuchern – und vor allem auch den Kindern – ein völlig neues Ausstellungs-Erlebnis und vermitteln Wissen auf interaktive, digitale, spielerische Art und Weise", so Kulturstadtrat Franz Piribauer (ÖVP): "Ich lade alle Kulturinteressierten daher ganz herzlich ein: Besuchen Sie unser Museum St. Peter an der Sperr und tauchen Sie gemeinsam mit Kaiser Maximilian und Elli in die so bedeutende, facettenreiche Wiener Neustädter Stadtgeschichte ein."

So funktioniert’s