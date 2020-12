„Vernünftig bleiben, gerade jetzt über die Feiertage, auch wenn es schwer fällt“, apelliert Bezirksstellenleiter Stefan Koppensteiner vom Roten Kreuz. Sein privates Weihnachtsfest wird in diesem Jahr im kleinen Kreis stattfinden: „Wir werden heuer in ganz kleiner Runde feiern, also nur meine Frau, die Kinder und ich, ohne Großeltern. Bei ihnen werden wir nur kurz vorbei schauen, solange es erlaubt ist. Die kommen damit gut zurecht, weil sie ja wissen, es ist auch zu ihrem Schutz. Das große Familienfest mit allen Geschwistern muss heuer leider entfallen.“

Ähnlich sieht es die Vizepräsidentin des Landesgerichts, Birgit Borns: „Wir werden wie immer am Abend zu fünft feiern. Zum Mittagessen sind wir bei den Eltern eingeladen und davor geht es zur Sicherheit noch einmal zum Test, um möglichst wenig Risiko zu haben.“

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge blickt Musikstudio-Chef Christian Zierhofer auf das heurige Weihnachtsfest. „Die größte Freude ist, dass meine Mutter nach einem Sturz rechtzeitig zum Fest wieder aus dem Krankenhaus entlassen wird. Traurig ist, dass sich unser Ältester, der in Berlin lebt, dazu entschieden hat, dort zu bleiben, weil die Auflagen für die Rückkehr nach Deutschland zu ungewiss sind“, sagt Zierhofer: „Er wird via Skype am Familienfest teilnehmen.“

Die musikalische Familie wird übrigens auch über Skype ihr traditionelles Weihnachtskonzert übertragen, damit die Großeltern trotzdem zuhören können. „Drei Streicher und ein Fagott und wir spielen natürlich Weihnachtslieder“, freut sich der Vierfach-Papa.

„Bei uns kommen die Kinder gestaffelt zu Besuch“, erklärt MilAk-Pädagoge Serge Claus den durch Corona veränderten Festablauf. „Den Heiligen Abend verbringen wir heuer nur zu dritt mit meinem 93-jährigen Vater. Ihn sehe ich ohnehin täglich, also kann er auch mit uns feiern. Es wird ein etwas anderer Heiliger Abend werden.“

Auf ein arbeitsreiches Weihnachtsfest bereitet sich Prior Michael Weiss vom Neukloster vor. „Wir werden sowohl die Kinderkrippenandacht als auch die Mette zweimal feiern, um trotz beschränkten Besucherzahlen vielen Gläubigen die Möglichkeit zu bieten, an einem Gottesdienst teilzunehmen. Wir als Gemeinschaft werden eine kurze Feier haben und auch Familienbesuche im kleinen Rahmen sind geplant. Meine Eltern kommen mich am 25. Dezember besuchen, worauf ich mich schon freue.“ Sein Rat an alle zum Fest: „Wie der Engel zu den Hirten am Feld sagte: Fürchtet euch nicht.“