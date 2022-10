Ein Film-Abend in Memoriam Frank Hoffmann

Ganz im Zeichen der Erinnerung an Schauspieler und TV-Moderator Frank Hoffmann steht am 27. Oktober ab 19:30 Uhr ein Film-Abend in den Kasematten. Hoffmann hatte als dritten Film seiner Reihe "Filmjuwelen" den Klassiker "Cat Ballou" ausgewählt. Dieser ist nun in den Kasematten zu sehen. Davor werden, in Absprache mit der Familie, Erinnerungen an Frank Hoffmann geteilt.

PR-Profi Hari Schörner, der mit Hoffmann seit Jahren gut befreundet war, wird gemeinsam mit Martin Gasselsberger, der oft gemeinsam mit Hoffmann auftrat, auf der Bühne stehen. Musiker Gasselsberger zeigt Filmausschnitte von gemeinsamen Auftritten, Schörner liest u.a. aus Interview mit Hoffmann; beide sprechen über ihre persönlichen Erlebnisse mit dem verstorbenen Burgschauspieler.

Hari Schörner und Martin Gasselsberger werden ihre Erinngerungen an Frank Hoffmann teilen Foto: privat

Gezeigt wird der Film „Cat Ballou“ in seiner Originalfassung mit englischen Untertiteln – genau so, wie es sich Frank Hoffmann gewünscht hatte, um das spezielle Flair des „Originalen“ zu erhalten. Und: Es darf gelacht werden, denn Frank Hoffmann hatte sich speziell für seinen letzten Film der Saison eine Komödie ausgesucht – mit einer starken Frau in der Hauptrolle.

„Ein Film wie ‚Cat Ballou‘ mit Jane Fonda und einem umwerfend komischen Lee Marvin ist ein echtes Filmjuwel, welches mir trotz des hohen Alters in bester Erinnerung geblieben ist. ‚Juwelen‘ werden Filme erst dann, wenn sie sich über Jahre im Gedächtnis bewahrt und bewährt haben,“ betonte Frank Hoffmann noch im Frühjahr.

„Wir gedenken dem legendären Filmliebhaber und Trailer-Präsentator Frank Hoffmann, der kürzlich unerwartet und viel zu früh von uns gegangen ist. Seinem beherzten Engagement ist es zu verdanken, dass die Veranstaltungsreihe ‚Filmjuwelen‘ in den Wiener Neustädter Kasematten Einzug gehalten hat. Der bekennende Cineast präsentierte seine persönlichen Lieblingsfilme und zog das Publikum mit seinen Erklärungen und seiner Samtstimme in den Bann. Seine Expertise war darüber hinaus stets maßgeblich in der österreichischen Filmwelt. Die Aufführung von ‚Cat Ballou‘ sei nun ihm gewidmet“, halten Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer fest.

