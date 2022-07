Einblicke in Bundesheer-Ausbildung: Ein Tag als angehender Offizier

Werbung

Mission geglückt: Elisabeth hat die Flagge erobert. Foto: Philipp Hacker-Walton

Es raucht, es knallt, „Feuerschutz“ hört man es aus mehreren Richtungen rufen, und von beiden Seiten nähern sich Uniformierte der Flagge, die es in der Mitte der Wiese zu erobern gilt. Nach wenigen Minuten ist die Übung beendet – die 18-jährige Elisabeth hat die Flagge für ihr Team erobert. Als Belohnung wird es in ein paar Stunden eine kleine Überraschung beim Grillabend geben.

36 interessierte Jugendliche (zwei Drittel davon Burschen) im Alter zwischen 17 und 30 Jahren sowie fünf Offiziersanwärter aus Bosnien-Herzegowina hatten vergangene Woche die Gelegenheit, Inhalte und Anforderungen der Truppenoffiziersausbildung sehr nah an der Praxis zu erleben. So wurden auf der Sportanlage im Akademiepark Fitness und Geschicklichkeit getestet; in einer Teambuilding-Übung galt es, gemeinsam mit – eigentlich zu kurzen – Brettern den Weg über einen Fluss zu finden; und auf einer Wiese im Wald gab‘s eine kleine Gefechtsübung.

Begleitet wurden sie dabei von Fähnrichen des Jahrgangs „Dragonerregiment 7“: „Sie stehen mitten in der Ausbildung und sind so authentisch“, sagt Oberst Thomas Lampersberger im Gespräch mit der NÖN. Für die Jugendlichen seien die „24 Stunden MilAk“, die nach 2018 und 2019 zum dritten Mal durchgeführt wurden, eine gute Möglichkeit, um herauszufinden, ob die Offiziersausbildung etwas für sie sein könnte. „Man merkt, ist der Beruf etwas für mich oder nicht, ist Führung etwas für mich oder nicht“, so Lampersberger. Das vor dem Ausbildungsbeginn herauszufinden, spart den Bewerbern und dem Heer Zeit und Geld.

Die „Offiziersanwärter auf Probe“ waren angetan: „Es ist top organisiert“, meinte Clemens (18) aus Eichgraben, beim NÖN-Lokalaugenschein. Elisabeth (18) aus Wien sieht sich bestätigt: „Ich wollte mir gerne ansehen, ob das Militär etwas für mich ist. Es gefällt mir sehr gut, es ist sehr anstrengend. Jede Minute ist durchgeplant.“

