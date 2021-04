Der Einbruch in den Wiener Neustädter Media Markt am 26. Oktober scheint geklärt: Die Polizei ermittelte mehrere Täter, die Mitte Oktober in Wien und von 24. auf 25. Oktober in Teesdorf jeweils ein Auto aus einem Kfz-Betrieb stahlen, das dort zur Reparatur abgestellt war.

Mit dem zweiten gestohlenen Fahrzeug, auf dem geklaute Kennzeichen angebracht waren, brachen die Täter in den Media Markt im Fischapark ein. Dabei erbeuteten sie laut Polizei rund 40 Tablets. Anschließend flüchteten sie mit dem beim Einbruch verwendeten und dabei total beschädigten Fahrzeug und wechselten auf das Fahrzeug, welches bei dem ersten Einbruch in Wien gestohlen worden war.

Wr. Neustadt Mit gestohlenem Auto in Elektronikfachmarkt gekracht

Bei den Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich, Ermittlungsbereich Diebstahl, konnte ein 31-jähriger Rumäne ausgeforscht werden. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt verfügte eine Festnahmeanordnung, woraufhin der Beschuldigte am 12. Februar in Rumänien festgenommen werden konnte. Er wurde am 3. März 2021 nach Österreich ausgeliefert und von den Bediensteten des Landeskriminalamtes einvernommen. Er machte jedoch keine Angaben.

Anschließend wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt in die Justizanstalt Wr. Neustadt eingeliefert. Bei den gesamten Taten entstand ein Schaden von rund 50.000- Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der weiteren Beschuldigten werden fortgeführt.