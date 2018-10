Klassik, Theater, jiddische Lieder und Jazz — „Kultur in der Burg“, veranstaltet von der Stadt und der Militärakademie, bot auch heuer ein abwechslungsreiches Programm. Mit einem „Medley“ mehrerer Nestroy Possen, darunter Stellen aus „Freiheit in Krähwinkel“ (1848) in Form von prosaisch vorgetragenen Couplets, versetzte die „Comedienbande“ im Festsaal unterhaltsam in der Zeit zurück. Für Dagmar Leitner, die kurzfristig für eine erkrankte Darstellerin einsprang, gab es sogar Zwischenapplaus.

Die Orchesterakademie der J.M. Hauer-Musikschule spielte im Rittersaal Klassik aus dem Revolutionsjahr, darunter Strauss Sohn, Liszt, Schumann und Chopin, dirigiert von Michael Salamon, mit Gerlinde Sbardellati auf dem Englischhorn. Sabine Schmitner (Stadtarchiv) und Eveline Klein (Museum St. Peter/Sperr) brachten den Gästen die „große“ und die Alltagsgeschichte rund um 1848 ein wenig näher. Sie erzählten von einer Zeit des Aufruhrs und der Revolte gegen die Habsburger, von Zensur, aber auch von den Anfängen der Frauenbewegung.

"Wir sind zufrieden"

Die Band „Mandys Mischpoche“ sorgte mit ihren mitreißenden jiddischen Liedern für besonders viel Applaus und Mitwippen im Publikum. Im Clubraum gab es dann einen musikalischen Ausklang mit „Jazz light“. Aufgrund der derzeitigen Umbauarbeiten standen die St. Georgs-Kathedrale und die Museen heuer nicht zur Verfügung. „Es waren mehr als 210 Besucher, ungefähr so viele wie im letzten Jahr. Wir sind zufrieden“, sagt Mitorganisatorin Claudia Vorisek von der Stadt. Logistische Schwächen beim Barbetrieb im Clubraum und fehlende Möglichkeiten, zwischen den Stationen Getränke zu erwerben, wurden seitens der Besucher bemängelt. Alles in allem war es jedoch wieder eine sehr gelungene Veranstaltung.