Zwar ist Österreich am Rasen in Russland nicht vertreten, Wiener Neustadt ist trotzdem vom WM-Fieber gepackt. In zahlreichen Lokalen in der Innenstadt werden die Spiele live übertragen, einige Gastronomen haben sich für das Großereignis auch spezielle Angebote überlegt.

Im Kolschitzky am Hauptplatz etwa wird zu jedem Getränk ein Tipp serviert. Unter allen Gästen, die den zukünftigen Weltmeister richtig erraten, werden drei Gutscheine im Wert von je 15 Euro verlost.

Mario Fischer vom Kolschitzky (o.) und Bettina Küberl (l.) von der Café & Cocktailbar Elit freuen sich auf die WM. | Ferstl/AFP-OLI SCARFF

Auch die Winery gleich nebenan hat sich einiges überlegt: Wer beim „Spiel des Tages“ etwa die richtige Anzahl an Toren voraussagt, bekommt ein Achterl „aufs Haus“. Derjenige, der während der WM die meisten Spiele richtig gewettet hat, gewinnt einen Gutschein im Wert von 100 Euro. Bekocht werden die Gäste während der WM übrigens von Gerald und Michael „Jeitler im Steinfeldhof“.

Landestypische Speisen und Getränke im Cavallo

Im Cavallo werden die Gäste nicht nur mit außergewöhnlichen Biersorten überrascht, während der K.o.-Phase werden landestypische Speisen und Getränke der spielenden Länder serviert. Wer sich die Spiele in der Café & Cocktailbar Elit anschaut, bekommt drei Flaschen Puntigamer zum Preis von zwei. Dass die Wiener Neustädter vom Fußballfieber gepackt sind, spürt auch Karl Matousek, Geschäftsführer von MediaMarkt Wr. Neustadt: „Sportliche Großveranstaltungen, speziell Fußball-Events, sind für zahlreiche Konsumenten der perfekte Zeitpunkt, um ihre TV- und Heimkinotechnik auf den neuesten Stand zu bringen. Wir erwarten bis zum Ende der WM ein wachsendes Kundeninteresse und rechnen mit einem positiven Effekt auf unsere Absatzzahlen.“

Favorit der Neustädter ist Brasilien, auch Russland wird stark eingeschätzt. Spätestens am 15. Juli weiß man, ob die Neustädter richtig gelegen sind.