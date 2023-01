Eine Winternacht ganz in Tracht

Werbung

Die Freude auf den größten Trachtenball in Niederösterreich ist groß: Nach einer zweijährigen Pause freut sich das Ballkomitee rund um Erika Buchinger, Gerti Hatvan, Verena Hanisch und Christian Stacherl auf den Winternachtsball am 7. Jänner in der Arena Nova.

„Stadt und Land mitanand“ ist traditionell das Motto – das zeigt sich schon beim Einmarsch der 13 Musikkapellen aus dem gesamten Bezirk Wiener Neustadt, Neunkirchen und erstmals sogar einer Gastgruppe aus der Steiermark. Beim Gewinnspiel wird diesmal die Maid mit dem schönsten Haarkranz oder Blumenkranz am Handgelenk gesucht. Die Preise reichen von einer Kräuterwanderung mit Kochkurs bis zu Tanzstunden und der Siegerin winkt ein Granat Collier und ein Gutschein von Trachten-Köstler aus Wiener Neustadt.

Kulinarische Schmankerl und Köstlichkeiten gibt’s vom Gasthaus Halbwax in Halle 1 und in Halle 4 kümmert sich Bernd Brandstätter mit seinem Team vom Gasthaus zum Dom um das leibliche Wohl der über 2.000 erwarteten Gäste.

Eine Stadl-Disco, „Mini und Claus“, Zirbenschnaps aus der Buckligen Welt, das Absacker-Frühstück von der Fleischerei Steiner, Tanzeinlagen von Dance Fire und der Tanzschule Weninger – all das macht diesen Abend ganz bestimmt zu einer unvergesslichen Winternacht.

Tickets für den größten Trachtenball Niederösterreichs gibt’s direkt in der Arena Nova oder über oeticket.com .

