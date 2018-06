Bevor am 29. Juni die „Nova Jazz & Blues Night“ in Eisenstadt mit Superstars wie Parov Stelar, Gregory Porter und Jestofunk über die Bühne geht, kann man sich schon eine Woche vorher, am 22. Juni, im SUB musikalisch und tanztechnisch auf das Spektakel einstimmen, indem man die „Official Pre-Party“ besucht:

Neben der edlen DJ Line Michi Graf, Petra Mayer & Dietmar „Soundvibes“ Fischer und „Mr. Foto“ Helmut Riedl sowie „G-Doc Slave2dariddim“ wird Michi Graf auch sein neues DJ Live-Projekt „Soundwelle“ vorstellen. Zusammen mit Petra Mayer, die in Ungarn als „DJ Shizuka“ keine Unbekannte ist und jahrelang für den größten Radiosender des Landes DJ Mixes gemacht hat, wird Graf auf der Bühne stehen.

Und auch internationale Stars wie „GUS GUS“ haben sie gerne als Support dabei, wie zuletzt bei einer ausverkauften Show im Wiener In-Club „Grelle Forelle“. Warum sich gerade das SUB als Veranstaltungsort für die Pre-Party angeboten hat? Vor allem der perfekte Sound für die Vorstellung seines neuen Projektes hat den DJ überzeugt. Gestartet wird übrigens ab 21 Uhr.