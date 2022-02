Eintrittskontrollen für Herrengasse: Lokal-Betreiber im Clinch

Im Rathaus fand in der Vorwoche ein „Herrengassen-Gipfel“ statt. Zu Gast: Die Betreiber der Lokale der bekannten Partymeile.

Einer gegen Alle: Rudi Müllner. Foto: Schranz

Wie die NÖN erfuhr, gingen dabei die Emotionen gewaltig hoch. Grund dafür sind Unstimmigkeiten über die Absperrung der Herrengasse, genauer gesagt, ab wann die Eintrittskontrollen starten. Während der überwiegende Teil der Lokalbesitzer bereits wie gehabt ab 20 Uhr mit den Kontrollen anfangen wollen, sträubt sich Rudolf Müllner, Betreiber von „The Guvnor’s Pub“ gegen die frühe Absperrung.

Er will die Eingangskontrollen für die Herrengasse erst ab 22 Uhr. Gegenüber der NÖN erklärt er: „Ich will auch älteres Publikum in der Herrengasse haben und die stellen sich nunmal nicht in einer Schlage mit dem jungen Partyvolk an.“ Er schlägt vor, die 22 Uhr-Regelung bis Juli auszuprobieren. Zudem will er wieder mehr Polizei-Präsenz in der Herrengasse, um möglichem Ärger Einhalt zu gebieten.

Frühe Absperrung gewünscht

Mit dem Vorschlag zog sich Müllner, er ist auch SPÖ-Gemeinderat, den Zorn der anderen Lokalbesitzer zu. Ihr Tenor: Mit den frühen Eintrittskonrollen habe man in den letzten Jahren erfolgreich verhindert, dass Störenfriede in die Partymeile kommen. Würde jetzt erst ab 22 abgesperrt, wäre das nicht der Fall und die gute Etwicklung der Herrengasse wieder dahin. „Die Absperrung seit Mitte 2019 hat sich wirklich bewährt, in den letzten Jahren hatten wir so gut wie keine Probleme“, bestätigt Christian Vrzan vom „Next“ – er koordiniert die Absperrung mit der Sicherheitsfirma – im Gespräch mit der NÖN.

Brisant an der Causa: Für eine Absperrung der Gasse müssen sich alle Gastronomen auf eine Uhrzeit einigen. Gibt es die nicht, gibt es auch keine Absperrung, was für die meisten Gastronomen eine Katastrophe wäre. Seitens des Magistrats heißt es, dass es den runden Tisch auf Bitten der Herrengassen-Gastronomen gegeben hätte. Die bisherige Absperrungs-Regelung haben sich aus Sicht des Magistrats bewährt. Jetzt warte man auf die Entscheidung der Gastronomen.

