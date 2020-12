Ab Sonntag, dem 13. Dezember, ist der Eislaufplatz in der Giltschwertgasse wieder geöffnet. Die Anlage ist ausschließlich für körperliche/sportliche Betätigung freigegeben, Kantinenbetrieb findet nicht statt. Die Besucherzahlen am Eislaufplatz sind begrenzt, überall außerhalb der Eisfläche muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden sowie der Mindestabstand stets eingehalten sein.

Öffnungszeiten:

Mo-Fr 8 bis 17 Uhr

Sa/So 9 bis 17.30 Uhr

Kinderkurse: Di+Do 15.30 bis 16.45 Uhr und Sa 9.30 bis 10.45 Uhr

Aufgrund von COVID19 derzeit kein Eishockey – nur freies Eislaufen möglich.

Weitere Infos: http://www.eislaufplatz.com/

"Bewegung heuer besonders wichtig"

ÖVP-Sportstadtrat Philipp Gruber: "In einem herausfordernden Jahr wie diesem, das uns dazu zwingt, viel Zeit zuhause zu verbringen, sind Bewegung und Sport von ganz besonderer Wichtigkeit – nicht nur für die physische sondern vor allem auch für die psychische Gesundheit. Als Sportstadtrat freue ich mich daher sehr, dass der Wiener Neustädter Eislaufplatz am Sonntag nun doch noch in die Saison starten kann, bedanke mich beim Wiener Neustädter Eislaufverein für das schon seit Jahrzehnten bestehende Engagement und wünsche allen Besuchern viel Freude beim Eislaufen in Wiener Neustadt. Ich bitte die Besucher aber gleichzeitig, sich genau an die Corona-Bestimmungen zu halten – nur so können wir dieses erfreuliche und wichtige Angebot in den kommenden Wochen aufrecht erhalten!"