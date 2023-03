Erdbeben-Helfer bekam Silberne Stadtwappennadel

Das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Anfang Februar tausende Todesopfer gefordert. Dank des Einsatzes von Hilfskräften aus aller Welt konnten aber auch zahlreiche Menschen aus den Trümmern gerettet werden. An vorderster Front mit dabei: Der Wiener Neustädter Suchhundeführer Jörg Klapper mit seinem Hund „Cooper“. Im Rahmen eines Termins im Alten Rathaus sprachen Bürgermeister Klaus Schneeberger und Gemeinderat Kanber Demir dem Diensthundeführer des Roten Kreuzes mit dessen Riesenschnauzer-Rüden nun ihren Dank aus.

„Das Erdbeben ist eine Katastrophe und Tragödie unbeschreiblichen Ausmaßes. Dem Einsatz des Roten Kreuzes, des Bundesheers und der Suchhundestaffeln ist es zu verdanken, dass hunderte Menschen gerettet werden konnten. Wir bedanken uns von Herzen bei Jörg Klapper und ‚Cooper‘, die sich selbst in Gefahr begeben haben, um anderen zu helfen – denn auch ‚Cooper‘ hat sich beim Einsatz in der Türkei eine Verletzung zugezogen. Dieser Dank gilt stellvertretend all jenen, die im Krisengebiet im Einsatz waren, sowie allen Wiener Neustädtern, die unserem Aufruf gefolgt sind und mit Geldspenden die Hilfsaktion ‚Nachbar in Not‘ unterstützt haben“, so Bürgermeister Klaus Schneeberger und Gemeinderat Kanber Demir.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.