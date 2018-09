Bereits in der Vorwoche kam es unter anderem in Teilen des Zehnerviertels, der Anemonenseesiedlung, Josefstadt oder Fischelkolonie zu Stromausfällen.

Auch am Mittwochabend wurde es für einige Minuten wieder finster, betroffen waren auch Teile von Wöllersdorf und Bad Fischau-Brunn.

Laut EVN war in allen drei Fälle dasselbe Erdkabel schuld, welches überbrückt werden musste. Was genau Schuld an dem Gebrechen ist, wird laut EVN-Sprecher Stefan Zach derzeit überprüft.