Familienstreitigkeiten dürften Ursache für die blutige Auseinandersetzung zweier Brüder gewesen sein. Die war so schwerwiegend, dass die Staatsanwaltschaft derzeit in Richtung doppelter Mordversuch ermittelt.

Abgespielt hat sich der Vorfall am Montagabend vor einer Woche in der Pottendorfer Straße. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, standen zwei blutüberströmte Männer vor ihnen – Beide mit schweren Verletzungen: Einer mit Stichwunden, der andere mit Platzwunden.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Verletzten um zwei Brüder im Alter von 29 und 38 Jahren. Finanzielles dürfte der Grund gewesen sein, warum die Situation eskalierte: Während einer mit dem Messer zustach, schlug der andere mit einer Eisenstange auf sein Gegenüber ein. Die Folge waren schwerste Verletzungen auf beiden Seiten, die für den durch das Messer verletzten Mann sogar kurzzeitig lebensgefährlich waren. Beide wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus eingeliefert, mittlerweile laufen intensive Ermittlungen.

