Wer sich bis 11. Oktober beim Innenstadt-Friseur seines Vertrauens die Haare schneiden lässt, erhält am Infopoint im Alten Rathaus beim Kauf einer Karte für Mozarts „Le Nozze di Figaro“ am 12. Oktober eine Gratis-Karte dazu. Am Bild: Innenstadt-Unternehmerin Dani Schermann und Christa Reiner vom Stadttheater.