Fachhochschule präsentiert sich beim Open House am 24. Februar

Beim heurigen Tag der offenen Tür am 24. Februar (13 bis 18 Uhr) haben Interessierte die Möglichkeit, sich an beiden Wiener Neustädter Campussen der FHWN mit Studierenden und Lektorinnen und Lektoren zu unterhalten, sowie die brandneuen Labore der Area 27, das StartUp Center und alle Hörsäle zu besichtigen. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein vielfältiges Programm zur optimalen Studienorientierung. Als besonderes Service wird auch ein kostenloser Shuttle-Dienst zwischen dem City Campus und dem Campus 1 der Fachhochschule angeboten.

Campus-Führungen, Laborbesichtigungen und Horizonterweiterung

Interaktive Campus-Touren in deutscher und englischer Sprache und spannende Praxisprojekt-Vorführungen verschaffen einen Einblick in das Campusleben und den Studienalltag an der FH Wiener Neustadt. Am City Campus kann neben innovativen Räumlichkeiten wie dem Harvard Room, den Sales Labs oder dem neuen Multimedia Lab inklusive hochmodernem Videostudio auch der prachtvolle Lesesaal im ehemaligen Kirchenschiff und die Bibliothek im Zentrum besichtigt werden.



Auf Interessierte warten im Science Lab des City Campus außerdem die Highlights Eye-Tracking, Facial Coding und Hautleitfähigkeitsmessung. Am Campus 1 führen Studierende die Interessentinnen und Interessenten durch die Gesundheits- und Sport-Labore. Von Reanimation über Blutabnahmen bis hin zu den realitätsnahen Care Labs – hier können Interessierte die praxisnahe Ausbildung hautnah miterleben.



In der erst kürzlich neu eröffneten Area 27 können Interessierte die top-modernen Labore der Fakultät Technik begutachten, im benachbarten Innovation Lab wartet das Sim Racing Lab, das zwei High-Tech-Boliden der virtuellen Formel-1 beherbergt.

Ein Nachmittag im Zeichen der Weiterbildung

Das abwechslungs- und umfangreiche Programm besticht nicht nur durch exklusive Einblicke in die Forschungs- und Lehrinfrastruktur, sondern auch durch praktische Informationsangebote zum Studienalltag. So können sich Interessierte mit aktuell Studierenden unterhalten, sich individuell zum passenden Studiengang beraten lassen oder ein Zimmer im Studierendenwohnheim besichtigen. Das International Office steht für Fragen zum Auslandssemester zur Verfügung, das Institut für Sprachen informiert über das Fremdsprachenangebot am Campus.



Für alle, die am 24. Februar verhindert sind, gibt es online zahlreiche Möglichkeiten, sich zu informieren – über die Website der Fachhochschule Wiener Neustadt, die Podcast-Reihe „Studier mit mir“, in der Studierende Einblicke in ihren Studiengang geben, oder an einem der Infoabende, die online am 14., 15. und 16. März stattfinden.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.