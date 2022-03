Familienausstellung "SeifenblasenTräume" im Museum

Werbung

Ab 8. April ist im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt eine ganz besondere Ausstellung speziell für Kinder und Familien zu sehen: Die Ausstellung „SeifenblasenTräume Riesenblasen, Schillerfarben und Seifendächer“ des Kindermuseums München zeigt Seifenblasen in allen Größen und Varianten, bietet Mitmach-Stationen und lädt dazu ein, die Geschichte der Seifenblasen und die Seifenblase als Vorbild in Kunst und Architektur spielerisch zu entdecken.

Verschiedene Ausstellungsstationen wie Riesenblasen, Seifengeometrie, Seifenwände, das Blasen-Atelier, Exploratorium und Seifenarchitektur lassen im Rahmen der Ausstellung entsprechenden Gebilde entstehen: Seifenschläuche, Blasentürme, Schaumberge, eckige Blasen und Riesenhäute als Zeltdachkonstruktion. Text- und Bildtafeln vermitteln Informationen über Seifenblasen.

Die Ausstellung, die für Kinder ab 5 Jahren geeignet ist, wird am 7. April um 16 Uhr eröffnet und ist in weiterer Folge bis 17. Juli (Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr) im Museum St. Peter an der Sperr zu sehen. Tickets sind vor Ort im Museum erhältlich. Weitere Infos: www.museum-wn.at

