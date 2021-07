„MaXi ist die Urururgroßtantennichtencousine von Kaiser Maximilian I. höchstpersönlich – und so wie er liebt auch sie Kunst, Kultur und Musik“, erklärt Kultur- und Musikvermittlerin sowie MaXi-Darstellerin Katharina Osztovics. Sie wird beim Kultursommer durch drei Familienkonzerte führen.

„Wir bieten ein hochwertiges Programm mit namhaften Künstlern an, die auch im Konzerthaus in Wien spielen oder international auf Tourneen gehen. Die Konzerte werden so verpackt, dass auch das junge Publikum mit der Musik angesprochen wird. Für alle Zuhörer von drei bis 99 Jahre!“ Dafür werden die Auftritte mit vielen Aktionen gespickt, die Kinder interessieren. Sie erleben lustige Reisen und lernen neue Instrumente, Rhythmen und Tänze kennen.

Den Anfang macht am Sonntag, dem 11. Juli, die „Sinfonia de Carnaval - Von Drachen, Rittern und Prinzessinnen“ von Alois Eberl (Posaune und Akkordeon) und Anna Lang (Chello). Dabei geht es auf eine Reise mit aufregenden Klängen von Anna und Alois, „den besten Drachenzähmern weit und breit“! Zu sehen am Sonntag um 16 Uhr beim „Tscherte“ im Stadtpark. Eintritt frei. Es folgen „Saiten Reise“ am 1. August und „Jazz4Kids“ am 5. September.