Ein Bier, vielleicht auch zwei, dazu ein Plausch: ÖVP-Vizebürgermeister Christian Stocker tourt mit seinem „Fassl fürs Gassl“ bereits im 19. Jahr durch die Stadtviertel, um sich die Anliegen der Bürger anzuhören. Trotz E-Mail, Facebook, Handy & Co. ist für ihn fix: „Nichts kann den persönlichen Kontakt ersetzen. Es ist eine super Gelegenheit, Vertrauen aufzubauen.“ Was er in den letzten Jahren aus seinen unzähligen Fassl-Stationen gelernt hat: „Oft beschäftigt die Menschen gar nicht die Themen, die in den Medien hochgespielt werden. Im persönlichen Gespräch bekommt man ein Gefühl dafür, was die Menschen wirklich beschäftigt“, sagt Christian Stocker.

An die Anfänge im Jahr 2001 im Zuge der „Wachablöse“ mit dem damaligen Vizebürgermeister Klaus Schneeberger erinnert er sich noch genau: „Da hat es schon Zweifel gegeben, ob das funktioniert. Kommt da überhaupt wer? Wer kommt da? Gibt‘s Auseinandersetzungen? Im Endeffekt ist das ‚Fassl fürs Gassl‘ zu einer Erfolgsstory geworden.“

Worauf Christian Stocker stolz ist: „In all den Jahren haben wir noch nie eine Veranstaltung abgesagt – obwohl es uns schon oft ordentlich hergeregnet hat.“ Dem pflichtet Chef-Organisator Reini Regel bei: „Wir haben bei strömendem Regen auch schon vom Lkw aus ausgeschenkt.“