Erst vor wenigen Tagen waren die meisten Mieter in die neue Wohnhausanlage in der Lachtengasse (Breitenauer Siedlung) eingezogen.

Feuer in neuer Wohnhausanlage ausgebrochen .

Am Montag brach in einer Wohnung Feuer aus, verletzt wurde niemand. Allerdings entstand an der Wohnung großer Sachschaden, vor allem durch den Ruß. Dutzende Feuerwehrmänner standen im Einsatz, sie konnten einen größeren Brand verhindern. Die genaue Brandursache ist noch unbekannt - weitere Infos folgen.