Wiener Neustadt Feuerwehr musste Lkw mit Kran bergen

Lesezeit: 2 Min Team Wiener Neustadt

M it dem schweren Kranfahrzeug musste die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt am Montagnachmittag ausrücken, um einen Muldenkipper in Schräglage wieder aufzurichten, der vom Bankett einer Schotterstraße abzurutschen drohte.