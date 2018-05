Bei Kaiserwetter in der Allzeit Getreuen wurden am Marienmarkt im Rahmen des Hauptrapports am Samstag die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt geehrt.

Knapp 100 der 189 Feuerwehrmitglieder marschierten vor der Mariensäule auf. Es wurde ein neues Einsatzfahrzeug durch Pater Walter Ludwig gesegnet und viele Kameraden zu Funktionen ernannt, im Dienstgrad befördert und mit Auszeichnungen geehrt. Jedes Jahr wählt die Feuerwehr Wiener Neustadt diese Form der Präsentation als würdigen Rahmen für die Ehrung der ehrenamtlichen Mitglieder.

"Der Hauptrapport hat bereits eine sehr lange Tradition und der Besuch der Bevölkerung dieser Veranstaltung ist für uns ein Zeichen der Wertschätzung für unsere Arbeit", erklärt Branddirektor Brandrat Josef Bugnar, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt.

"Jeder Euro rettet Leben"

Bürgermeister Klaus Schneeberger lobte in seiner Rede nicht nur den Sparwillen der Feuerwehr, sondern vor allem den Enthusiasmus, den die ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder bei Ihrem unermüdlichen Einsatz für die Bevölkerung. Kommandant Josef Bugnar - der gemeinsam mit seinem Stellvertreter Christian Pfeiffer im Rahmen der Veranstaltung für 40 Jahre verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehrwesen ausgezeichnet wurde - hob die Wichtigkeit eines jeden Euros, welcher in die Ausrüstung fließt, hervor. "Denn jeder Euro, der in die Feuerwehr investiert wird, wird in die Sicherheit der Bevölkerung und der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder investiert. Jeder Euro rettet Leben", so der Branddirektor.

Bezirkskommandant Rudolf Freiler bedankte sich für die umfassenden Tätigkeiten der Feuerwehr Wiener Neustadt für alle Feuerwehren im Bezirk, beginnend bei der Arbeit der in Wr. Neustadt situierten Bezirksalarmzentrale aber auch weiter für die Stationierung von Sondergerätschaften, welche im Katastrophenschutz wichtig sind.

Das Fahrzeug, welches von Pater Walter Ludwig, Prior des Neukloster, gesegnet wurde, wurde als Ersatzbeschaffung für das in die Jahre gekommene Wechselladefahrzeug angeschafft. Zwei Jahre früher als geplant konnte das Fahrzeug durch eine glückliche Fügung in Dienst gestellt werden: Das Fahrzeug war als Vorführer um mehr als 150.000 € billiger zu haben, als ein neues gekostet hätte. Dr. Martina Dinhobl, die Gattin des Herrn DI Franz Dinhobl, Stadtrat für Bauen, Immobilien, Wirtschaftshof und Stiftungen im Wiener Neustädter Stadtsenat, konnte als Patin für das Wechselfahrzeug gewonnen werden.

Beförderungen und Auszeichnungen

Angelobt für den aktiven Feuerwehrdienst wurden:

Jan Muhr

Daniel Roth

Michael Schneider

FM Julian Henschel wurde zum Sachbearbeiter Nachrichtendienst ernannt.

SB Markus Sommer wurde zum Gehilfen des Atemschutzwarts und zum Löschmeister ernannt.

OFM Stefan Michalitz wurde zum Gruppenkommandanten-Stellvertreter der 3. Gruppe und zum Löschmeister ernannt.

LM Jan Wilfinger wurde zum Gruppenkommandanten der 3. Gruppe ernannt.

BSB Peter Lenauer wurde zum Zugtruppkommandanten des 2. Zuges ernannt.

Zum Feuerwehrmann wurden befördert:

PFM Philipp Milanolo

PFM Jan Muhr

PFM Christian Reinisch

PFM Daniel Roth

PFM Michael Schneider

Zum Oberfeuerwehrmann wurden befördert:

FM Matthias Krapp

FM Martin Teichmeister

Zum Hauptfeuerwehrmann wurden befördert:

OFM Reinhard Kleibel

OFM Matthias Mnechaczek

OFM Daniel Suchardt

Zum Löschmeister wurde HFM Gerhard Henschel befördert.

Zum Hauptlöschmeister wurde OLM Jürgen Weisgram befördert.

Die Tierrettungsmedaille des Wiener Tierschutzverbandes wurde verliehen an:

Fabio Attia

Thomas Christ

Moritz Lisson

Julian Henschel

Reinhard Kleibel

Matthias Mnechazek

Das Verdienstzeichen 1. Klasse in Gold des NÖLFV wurde verliehen an:

Landesrettungsrat Mag. Stefan Koppensteiner

Major Wilhelm Gasch vom Bürgerkorps Wiener Neustadt

Dank und Anerkennung für die erbrachten Leistungen für Ihre Tätigkeit anlässlich ihres Ausscheidens als Abschnittssachbearbeiterin Nachrichtendienst wurde ASB Erika Apfelthaler von der BTF LK Wr. Neustadt ausgesprochen.

Für die Überstellung in den Reservestand wurde EOV Wilhelm Schuller ebenfalls Dank und Anerkennung ausgesprochen.

Das Ehrenzeichen für 40-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens wurde verliehen an:

BD BR Josef Bugnar

BR Christian Pfeiffer

LM Wolfgang Czettl

LM Franz Lechner

und von der BTF LK Wr. Neustadt an ABI Robert Fuchs.

Das Ehrenzeichen für 40-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens wurde an LM Bruno Lisci verliehen.

Das Ehrenzeichen für 70-jährige verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens wurde an EHLM Alois Windisch verliehen.

Für seine immer wieder ehrenamtliche Moderationstätigkeit bei den Veranstaltungen der Feuerwehr Wiener Neustadt wurde Christian Schützl von WNTV ein kleines Präsent überreicht.