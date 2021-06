Feuerwehr rettete Jungvogel aus Dachrinne.

Aufmerksame Anrainer retteten am Donnerstagnachmittag einem Jungvogel das Leben. Sie hörten in einem Abflussrohr einer Dachrinne leises Vogelgezwitscher und schlugen bei der Feuerwehr Alarm. Die Florianis konnten das Rohr auseinandernehmen und das Tier aus dem Rohr befreien. Der Vogel dürfte aus einem Nest oberhalb der Dachrinne gefallen sein und im Rohr der Rinne gelandet sein. Das Tier flatterte nach seiner Befreiung in einen Nachbargarten.