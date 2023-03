FH-Absolvent Gerald Stocker: Durch das Lehren lernen

„Durch das Lehren lernen“ ist ein klassisches Zitat eines berühmten römischen Philosophen. Einer, der dies selbst erlebte und lebte, ist Gerald Stocker. Er studierte Wirtschaftsberatende Berufe und spezialisierte sich in Immobilienmanagement, Vermögens- und Finanzberatung. Und er kam wieder an seine Hochschule als Lehrender zurück: „In meiner achtjährigen Tätigkeit an der FH, auch als stellvertretender Fachbereichsleiter für Immobilienmanagement, durfte ich selbst in der Lehre tätig sein. Beide Seiten des Hörsaales proaktiv zu kennen, hat schon etwas, es ist Wissenstransfer par excellence.“ Durch seine Lehrtätigkeit erhält Stocker nach wie vor positive Rückmeldung von AbsolventInnen – und viele davon trifft er in ihren unterschiedlichen Funktionen wieder.

„Auch aufgrund dieser beidseitigen Hörsaal-Erfahrung bin ich auch noch mit zahlreichen Absolventen aus dieser Zeit eng verbunden, die mittlerweile auch Auftraggeber für Gutachten geworden sind“, schildert Stocker.

Der Lanzenkirchner führt als selbstständiger „Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Immobilien“ sein Unternehmen „Realbewertung Gerald Stocker e.U.“. Seine Zusatzqualifikationen wie Immobiliengutachter für Beleihungswertermittlungen, Member der auch in Österreich aktiven Royal Institution of Chartered Surveyors, Recognised European Valuer oder World Recognised Valuer, sind ihm dabei wertvolle Begleiter.

An der FH gefordert und gefördert

„Ich erstelle Gerichts- und Privatgutachten für unterschiedliche Bewertungszwecke, gehe Vortragstätigkeiten an Hochschulen und Universitäten, aber auch beim Österreichischen Verband der Immobilienwirtschaft oder bei privaten Weiterbildungseinrichtungen gerne nach“, sagt Stocker.

Stocker verweist auf die hohe Praxisorientierung im Studium und erzählt über eine sehr intensive und lehrreiche Studienzeit, die ihn in einigen Bereichen intensiv gefordert, aber karrieretechnisch auch gefördert hat. „Persönlich“, so sagt er, „waren nicht nur die rein fachlichen Themenbereiche im Studium für meinen heutigen Beruf relevant, sondern in hohem Maße die Kompetenzbereiche aus Fächern wie Moderations- und Kommunikationstraining oder dem Bereich Management Mitarbeiterführung und -motivation und Marketing, konkret Vertriebstraining und Kundenbindung.“

Die NÖN-Alumni-Serie verfolgt Stocker von Beginn an: „Das ist ein wichtiger Teil der erfolgreichen Alumniarbeit der FHWN, sie nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein, schafft eine gelungene Vernetzung. Aber das darf natürlich keine Einbahnstraße sein – man muss als Alumni auch selbst den Fokus auf gegenseitigen Austausch legen.“

