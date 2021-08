Mag. Dr. BSc MSc – herausfordernde Studien, erfolgreiche Abschlüsse – das hat Thomas Bonfert mit Einsatz und Konsequenz geschafft. Begonnen hat er seine Studien an der Universität Wien, zunächst Biologie, danach Human Biologie. Bachelor und Master (Radiotechnologie und MedTech, Spezialisierung Medizinische Bildbearbeitung) hat er anschließend an der FH Wiener Neustadt in Angriff genommen.



Daneben war Bonfert als freier Journalist und Herausgeber eines Periodikums tätig. Seit nahezu 20 Jahren ist er beim ORF als Bildmeister und Regisseur beruflich im Einsatz.



Welches Bild hat er von „seiner“ FH? „Eine gute Kooperation in Bezug auf meine Studiensituation, da ich alle vier Studien, also zweimal Uni und zweimal FH, berufsbegleitend zu meinem 40-Stunden-Job absolviert habe. Da war effizientes Zeitmanagement gefragt.“ Der Besuch von CERN in der Schweiz und die zahlreichen Fach-Exkursionen in die umliegenden Krankenhäuser sind ihm noch heute markante Studienerlebnisse. Viele Studien, sehr viele Job-Angebote – möchte man meinen. Thomas Bonfert sieht das nüchterner: „Meiner persönlichen Meinung nach legen zu viele Personalverantwortliche bedauerlicherweise einen sehr engen Fokus auf fachliche Hard-Facts und sehen oftmals zu wenig den Bewerber in seiner Melange an Kompetenzen und Soft-Facts. Aber auch damit muss man selber professionell umgehen.“



Als schönsten Moment seiner Studienzeit bezeichnet er den Abschluss seines Doktorates: „Damit habe ich alle Projekte, die ich mir wissenschaftlich vorgenommen habe, auch umgesetzt.“