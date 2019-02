Die Fragestellungen, mit denen sich die Studierenden auseinandersetzten, waren vielseitig: Was assoziieren Menschen mit dem Begriff MAK/Museum für angewandte Kunst? Was sind die wichtigsten Gründe, ein Museum zu besuchen? Warum besuchen ausländische Touristen das Kunsthistorische Museum? Am Bild: Olivia Harrer (MAK), Kathrin Pokorny-Nagel (MAK), die Studentinnen Anastasia Kuryatenko, Stefi Thevalakara, Isabelle Rittinghaus, Sandeep Kaur, Brent Watkins und FH-Mitarbeiterin Karin Dobernig.

| FH